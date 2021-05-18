Во вторник ночью молния ударила в одну из телебашен Петербурга

В ночь с понедельника на вторник, с 17 на 18 мая, в Санкт-Петербурге прошла сильная гроза, вследствие которой молния ударила в одну из телебашен. Очевидцы смогли запечатлеть данный момент на камеру.

Вчерашний день был благоприятным и жарким, но потом, ближе к ночи, началась сильная гроза сопровождавшаяся молниями. В результате непогоды, одна из молний попала в телебашню на Петроградской стороне. Подобное успели зафиксировать на камеру и выложить в интернет.

Оказывается, что в небоскреб «Лахта-центр» тоже попал разряд молнии.

Синоптики сообщают, что в ближайшие дни подобной погоды не будет. Ожидается теплая погода, но местами возможны дожди и усиление ветра.