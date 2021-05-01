Петербуржцам предложили посадить деревья на майских праздниках

В Петербурге можно присоединиться к посадке деревьев во время длинных праздников с 1 по 10 мая. О возможности принять участие в запланированных мероприятиях петербуржцам сообщили в городском комитете по благоустройству.

Все желающие смогут прийти и озеленить любой из указанных парков и скверов: сквер Катерников, Буферный парк, а также парк на улице Инструментальщиков и Южно-Приморский парк. Более подробная информация по времени и адресам проведения акций доступна на официальном сайте Комитета.

Во время праздников также можно позвонить по телефону 314-60-13 и подтвердить свое участие, а также уточнить интересующую информацию.