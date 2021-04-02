В Петербург вновь придет похолодание

В Северной столице вновь наступает похолодание. К концу рабочей недели в город придет циклон, который принесет волну холодного воздуха. Об этом сообщает Михаил Леус, ведущий специалист центра «Фобос».

Так, в пятницу, 2 апреля, в городе ожидается дождь и мокрый снег. Температура в течение дня будет держаться от +2 до +7 градусов. Кроме того, в Петербурге ожидается порывистый ветер, скорость которого составит 8 метров в секунду.

Известно, что на погоду в городе к концу недели начнет оказывать влияние тыловая часть циклона. Подобная погода сейчас также характерна для других регионов и городов. В частности, для Москвы и Калининграда.