Пятница в Петербурге будет холодной и дождливой

В пятницу, 24 сентября, в Санкт-Петербурге, по прогнозам синоптиков, ожидаются холода и большое количество осадков. Северную столицу накроет циклон, который сформирует облачное небо и принесет в город обильные дожди.

Как сообщает Гидрометцентр, 24 сентября в Петербурге ожидается облачная погода, а также осадки. Температура воздуха днем будет составлять до +11 градусов. Ночью столбик термометра опустится на 3-4 градуса.

Синоптики отметили, что такие температуры очень низкие для сентября. С 2000 года таких холодов в этом месяце еще не было. Таким образом, среднемесячная температура составила на 3 градуса ниже нормы.