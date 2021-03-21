Петербуржцам стоит ждать комаров не раньше мая

Жителям Петербурга и Северной столицы рассказали, когда стоит ждать появление комаров. Насекомых будет немного, если весна придет поздно. Об этом сообщает Виктор Данилов-Данильян, директор Института водных проблем РАН.

При этом резкое наступление тепла в городе может вызвать наплыв насекомых, особенно при появлении теплого дождя. Обычно комары беспокоят петербуржцев с начала лета.

«Впрочем, отдельные экземпляры могут быть даже в начале мая», – добавил директор.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о грядущем потеплении, вызванном циклоном «Отто». Благодаря ему с понедельника в Петербурге начнется оттепель.