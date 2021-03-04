В Ленинградском зоопарке обезьянка своровала еду у агути

В Ленинградском зоопарке Санкт-Петербурга произошел забавный инцидент. В социальной сети Instagram в своем аккаунте зоопарк опубликовал видео, в котором маленькая обезьянка — бороголовый тамарин, совершила «преступление» в отношении грызуна агути. В ролике видно, что тамарин подбегает к миске с едой грызуна и крадет кусок еды. Специалисты отметили, что если у этих обезьянок появляется возможность своровать еду, они это сделают.

"Если есть возможность, он обязательно постарается добыть вкусную еду из чужой тарелки", - сообщили эксперты.

Даже несмотря на не совсем маленькие размеры агути (60 сантиметров в длину), обезьянка, которая достигает 20 сантиметров, не испытывает страха перед грызуном.