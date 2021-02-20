Пески Сахары могут добраться до Петербурга

Европейская служба мониторинга за атмосферой Copernicus сообщила, что из пустыни Сахара движется пыльное облако в сторону европейских государств. Так, вероятнее всего уже к выходным дням облако достигнет Петербурга.

Однако центр наблюдения не располагает информацией о возможном влиянии на климат и погоду в городах, где появится облако пыли из пустыни. Согласно общим данным, известно, что ветер может перенести пыль и ее частицы на значительные расстояния без приземления на поверхность.

Примечательно, что 18 февраля, в четверг, в пустыни Сахара выпал снег.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о снежной погоде, ожидающейся в праздничные дни в Северной столице.