Биолог обнаружил в Неве лебедей-шипунов

В Санкт-Петербурге в акватории реки Невы на Синопской набережной обнаружили лебедей-шипунов. Оказывается, птицы уже несколько дней плавают в реке. Павел Глазков, биолог и автор канала «Каждой твари по паре», заявил, что это первый такой случай за все то время, что он наблюдает за птицами.

«За всю историю наблюдений птиц в Северной столице это первый подобный случай, если конечно не считать появления одинокого шипуна зимой 1995 года у Благовещенского моста», — сообщил специалист.

Также эксперт отмечает, что подобного рода лебеди появились в Ленинградской области последний раз несколько десятков лет назад. На Финском заливе можно увидеть много таких птиц, которые гнездятся там круглый год.