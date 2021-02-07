Центр реабилитации «Велес» доставили лиса, попавшего в капкан

В Ленинградской области в реабилитационном центре диких животных «Велес» появилось новое животное.

В центр с травмами доставили лиса, который угодил в капкан. Благодаря волонтерам, которые увидели зверя в капкане в лесу, его удалось спасти и отвезти центр «Велес» для лечения.

«Новенький лис. На капельницах. Попил хорошо, немного полизал мясное пюре», — сообщили в группе центра «Велес» в социальной сети «ВКонтакте».

На данный момент животное находится под наблюдением специалистов.

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