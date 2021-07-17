Профессор РГГМУ объяснил продолжительно жаркую погоду в Петербурге

Уже на протяжении месяца в Санкт-Петербурге сохраняется аномальная жара. В пятницу, 16 июля в городе прошел дождь, но полил он всего несколько минут, а температура так и осталась высокой.

Профессор Российского гидрометеорологического университета и доктор географических наук Валерий Малинин сообщил, что высокая температура в Северной столице остается и не снижается из-за блокирующего антициклона, который не пускает в город дожди и похолодание. Кроме того, эксперт заявил, что ближайшую неделю осадков ждать не придется.

Также Малинин отметил, что данный антициклон достигает в высоту десятки километров.

«Этот антициклон простирается до высоты в десять километров, и при том он настолько мощный, что просто не подпускает к себе циклонические воздушные массы, которые могли бы принести похолодание и осадки», — сообщил профессор РГГМУ.

Кроме того, Малинин допускает то, что это лето может повторить сценарий 2010 года.