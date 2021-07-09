ГУДП «Центр» хочет избавиться от несанкционированной свалки в Шушарах

ГУДП «Центр» в Санкт-Петербурге ищет подрядчика, который избавится от несанкционированной свалки в Шушарах. Объявлено 2 конкурса. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Для первого этапа работ выделено 172,4 млн рублей. По техническому заданию подрядчику необходимо будет убрать свалку между Автозаводским проездом и Софийской улицей. В результате контракт заключили с ООО «Омега». Стоимость первой закупки составила 24,4 млн рублей.

Организации предстоит вывезти мусор в специальный пункт приема отходов соответствующего класса опасности. При этом необходимо зафиксировать этот процесс на камеру.

Сообщается, что работы должны будут закончиться к концу июля.