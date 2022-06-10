Петербуржцев не пустят в леса до 10 июля

В Петербурге вводится особый противопожарный режим. В пресс-службе администрации города уточнили, что действовать он начнет уже с субботу, 11 июня и продлится до 10 июля.

В период действия противопожарного режима запрещается посещение лесов в черте города. В границах зеленых насаждений также запрещено проводить любые пожароопасные работы и запускать пиротехнику без согласования с городским управлением МЧС.

Как напомнили в администрации города, нарушителей установленного противопожарного режима ждет административная ответственность.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в 2021 году противопожарный режим в Петербурге ввели существенно раньше — 26 апреля. Сначала он устанавливался до 12 июля, однако позже был продлен.