С 26 апреля в Петербурге установят противопожарный режим

В Петербурге вводится особый противопожарный режим. Он будет действовать в городе с 26 апреля по 12 июля 2021 года. Соответствующее постановление подписал глава Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Режим противопожарной безопасности подразумевает запрет на посещение лесопарковых зон и сжигание мусора, а также на разведение огня. Кроме того, нельзя использовать пиротехнику на открытых участках без согласования с ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Особый противопожарный режим продлится в Петербурге до 12 июля 2021 года.

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