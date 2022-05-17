В Петербурге снова будет ветрено 18 мая

Усиление ветра ожидается в Петербурге в среду, 17 мая. Об этом предупредили в главном управлении МЧС по региону.

ФГБУ «Северо-Западное УГМС» прогнозирует ветер северо-западного и западного направлений. Он будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Однако в прибрежных районах скорость порывов может достигать 15 метров в секунду.

Петербуржцев попросили убрать вещи с балконов, отогнать автомобили в гаражи или припарковать их подельше от деревьев и шатких конструкций. Горожанам также напомнили о необходимости обходить стороной рекламные щиты и долма с ненадежной кровлей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что во второй половине недели синоптик пообещал городу прекращение дождей и возвращение солнца.