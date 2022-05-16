На фестивале корюшки в Петербурге выпустили 500 мальков

В минувшие выходные в Петербурге состоялся традицонный фестиваль корюшки. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», для его проведения в город доставили 2 тонны самой весенней петербургской рыбы.

Традиционной частью программы фестиваля стал выпуск 500 мальков корюшки. Увеличение популяции рыбы — одна из значимых целей праздника.

Беспокоиться организаторам и всем петербуржцам есть о чем. Как пишет ALLNW, загрязнение водных ресурсов в Петербурге сокращает популяцию корюшки. Одной из возможных причин экоактивисты называют сброс загрязненного реагентами снега в городские водоемы.

На фестивале 30 поваров предлагали гостям коронное блюдо — жареную корюшку. Чтобы отведать её гости выстаивали очереди на десятки метров.