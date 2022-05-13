10 мм осадков вылилось на Петербург за сутки

Дождь в четверг, 12 мая, стал самым сильным в Петербурге с начала года. Как написал в своем Telegram-канале главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, в среднем уровень выпавших осадков составил 10 миллиметров. Только в южных районах города их выпало чуть меньше.

Александр Колесов отметил, что март и апрель в Петербурге были относительно сухими. Поэтому умеренный дождь многим показался особенно сильным.

На самом деле 10 миллиметров осадков за сутки — далеко не предел для Петербурга. 30 ноября прошлого года на Петербург за день выпало 19,9 миллиметра снега.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в пятницу в Петербург обойдется без существенных осадков. Температура воздуха составит до +15 градусов.