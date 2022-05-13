До +15 и порывистый ветер ждут петербуржцев в пятницу

В пятницу, 13 мая, погода в Петербурге будет довольно теплой. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», после ночных +7 градусов, температура воздух днем составит от +13 до +15 градусов.

Западный и северо-западный ветер будет умеренным, но возможны и сильные порывы. Ожидается переменная облачность, однако в дневные часы обойдется без существенных осадков. Атмосферное давление в течение дня существенно не изменится.

В субботу, 14 мая, в Петербурге возможны кратковременные дожди, однако будет до +16 градусов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что главный синоптик Петербурга побещал холодную погоду во второй половине мая.