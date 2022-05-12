В Ломоносове помогли провалившемуся в колодец лисенку

В канализационном колодце в Ломносове заметили ослабевшего лисенка. Очевидцы решили сократить путь к станции через заброшенное здание, где услышали странные звуки.

О своей находке молодые люди сообщили в отряд «Кошкиспас». Как сообщается в группе отряда в социальной сети «ВКонтакте», спсатели сразу выехали на место. Лисенка не без труда удалось поднять из колодца с помощью петли, которую зверек отчаянно пытался перегрызть.

Извлеченного на поверхность лисенка посадили в переноску и отправили в реабилитационный центр. Супециалисты уточнили, что животное было сильно обезвожено, а поэтому вероятно провело в этой ловышке уже несколько дней.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в парке Малиновка заметили пожилого мужчину, потрошившего черепаху.