В парке Малиновка заметили старика, потрошившего черепаху

В парке Малиновка старик шокировал петербуржцев. Пожилой мужчина потрошил черепаху ножом прямо на глазах у прохожих. Пользователи сети уже гадают, можно ли привлечь живодера к ответственности за жестокое обращение с животными.

Очевидцы заметили пенсионера с недобрыми намерениями в парке Малиновка в Красногвардейском районе накануне. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП. СПБ" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам свидетелей происшествия, старик сидео у пруда с ножом и что-то увлеченно ковырял. Оказалось, что мужчина потрошил черепаху. Автору поста даже показалось, что животное подавало признаки жизни, но спасти его он побоялся.