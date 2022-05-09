Переменно-облачно и до +11 будет в Петербурге 9 мая

В День Победы, 9 мая, петербуржцев ждет умеренно теплая погода. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», после ночных +1 +3 градусов в дневные часы температура воздуха составит от +9 до +11.

В небе над Петербургом ожидается переменная облачность. Дожди также возможны, но небольшие и кратковременные.

Ветер северо-западного и западного направлений будет дуть умеренно. Атмосферное давление в течение дня повысится. По данным на 8:00 оно составляет 769 миллиметров ртутного столба.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что 8 мая в Петербурге был объявлен «желтый» повышенный уровень погодной опасности из-за ветра. Скорость его порывов достигала 15 метров в секунду.