«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Петербурге

В Петербурге объявили второй «желтый» уровень погодной опасности, то есть потенцаильно опасную погоду. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Петербурге из-за сильного ветра. Его порывы, по прогнозу Росгидрометцентра, будут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение действует с 9:00 до 21:00 8 мая.

В правительстве города попросили петербуржцев провить особую осторожность при пользовании автомобилями и по возможности воздержаться от поездок. Напомнили об осторожности и пешеходам.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Северной столице 8 мая ожидается до +11 градусов тепла, а местами возможны дожди.