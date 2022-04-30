Жителей Ленинградской области ждет непраздничная погода 1 мая

В воскресенье, 11 мая, погода в Ленинградской области будет неподходящей для длительных прогулок и пикников. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», будет облачно с прояснениями, а местами пройдут дожди и даже мокрый снег. Температура воздуа ночью составит от -2 до +3 градусов.

Днем в Ленинградской области будет существенно теплее — от +7 до +12. Обойдется без снега, однако кратковременные дожди синоптики прогнозируют практически во всех районах.

Скорость северо-западного ветра в дневные часы составит от 6 до 11 метров в секунду. Ночью на дорогах севера Ленинградской области может образоваться гололедица.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что главный синоптик Пеербурга пообещал горожанам, что температура воздуха в начале мая будет немного холоднее нормы.