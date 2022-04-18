Сотрудники Ленинградской АЭС спасли нерпенка

Ослабленный денетыш балтийской нерпы был замечен на территории Ленинградской атомной электростанции. В пресс-службе предприятия сообщили, что сотрудники спасли нерпенка и доставили его в центр изучения и спасения морских млекопитающих «Фонд друзей балтийской нерпы, где он будет оставаться, пока не окрепнет.

Спасенному малышу примерно 1,5 месяца. На момент поимки он был сильно истощен, поэтому не смог бы выжить самостоятельно. На берег нерпенок вылез, чтобы погреться, так как замерз в холодной воде.

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