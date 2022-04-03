Синоптик предупредил петербуржцев о новых снегопадах

Зима никак не хочет уходить из Петербурга. Как прогнозирует главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, город ждут новые снегопады.

В своем Telegram-канале эксперт сообщил, что мокрый снег в Петербурге ожидается 5 и 6 апреля. Однако его выпадет не так много, как в Москве.

В Москве под воздействием циклона выпало 23 сантиметра снежного покрова. Петербург пока остается под влиянием антициклона, поэтому в городе будет малооблачно и без осадков. Однако, как отметил Александр Колесов, заглянет циклон и в Петербурге.

В ночь на 3 апреля температура воздуха в Петербурге опускалась до -6 градусов. Днем синоптики пообещали петербуржцам от 3 до 5 градусов тепла.