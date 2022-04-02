Жителям Ленобласти пообещали туманы, метели и гололед

С 3-по 5 апреля в Ленинградской области ожидается ухудшение погодных условий. Как сообщает пресс-служба МЧС России по области, ссылаясь на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ожидается мокрый снег, а местами возможен туман. Водителей попросили быть особенно осторожными, так как на дорогах возможно образование гололедицы.

4 апреля в Ленобласти ожидается уже дождь со снегом. Однако на дорогах по-прежнему будет скользко.

Дополнит картину погодных неприятностей метель, которая возможна в Ленинградской области в 5 апреля. Скорость ветра в этот день может достигать 16 метров в секунду. Автомобилистов попросили по возможности не выезжать в эти дни на дороги, а при необходимости отправиться в путь соблюдать особую осторожность.