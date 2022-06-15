Первые маслята и подосиновики появились в лесах под Петербургом

Грибной сезон стартвал под Петербургом и в Ленинградской области. С приходом тепла любители "тихой охоты" уже начали сборы лесного лакомтсва. Грибники в социальных сетях выставляют фото своего "улова" и рассказывают о наиболее "хлебных" местах. Богатым урожаем поделились в группе "Грибы и Грибники СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

Крупный грибной "улов", судя по комментариям", можной найти в Ломоносовском, Всеволожском, Выборгском и Кировском районах Ленинградской области. Также грибные лужайки заметили в Юнтоловском заказнике.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что также грибы уже видели на юго-западе. На Парнасе и в Озерках замечены целые поляны лесных даров. Открыли сезон и жители Стрельны. Во Всеволожском районе Ленобласти собирают не только подосиновики и подберезовики, но также опята.