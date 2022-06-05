Петербуржцы уже ходят по грибы

В самом начале лета в Петербурге уже начался грибной сезон. Горожане активно собирают подосиновики и подберезовики практически во всех окраинных районах города.

Погода на следующей неделе будет благоприятствовать грибам. Как пишет ALLNW, будет достаточно тепло, но без небольших дождей не обойдется. +26 градусов в Петербурге ожидается только в среду, в остальные дни будет чуть около +20.

Первыми грибными находками сезона петербуржцы активно делятся в сообществе «Грибы и грибники СПб» в социальной сети «Вконтакте». Грибы уже видели на юго-западе. На Парнасе и в Озерках замечены целые поляны лесных даров. Открыли сезон и жители Стрельны.

Не отстают от петербуржцев и грибники Ленинградской области. Во Всеволожском районе собирают не только подосиновики и подберезовики, но также опята.