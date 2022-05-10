До +17 потеплеет в Петербурге под влиянием антициклона

Погода в Петербурге в ближайшие сутки будет определяться гребнем антициклона, который пришел с юго-запада. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, в городе сегодня ожидается теплая и сухая погода с переменной облачностью. Он отметил, что в среду продолжится потепление, но ситуацию омрачат дожди. Во вторник же осадков не стоит опасаться. В течения дня температура воздуха достигнет плюс 15-17 градусов, а ветер ожидается западным со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. При этом атмосферное давление будет падать, но несмотря на это к вечеру будет выше нормы - 763 мм рт. ст.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что Парад Победы в Петербурге прошел без воздушной части из-за неподходящих метеорологических условий.