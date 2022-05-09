Парад Победы в Петербурге прошел без воздушной части

В Петербурге отменили воздушную часть Парада Победы . Как сообщили в Западаном военно округе, решение об отмене принято в связи с неподходящими метеорологическими условиями, которые наблюдаются на аэродромах базирования авиационной техники. Уточняется, что плохие метеоусловия сложились на трех аэродромах.

РИА Новости сообщает, что по той же причине воздушная часть парада была отменена в Москве.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Парад Победы на Дворцовой площади начался в 10:00. Перед зрителями прошли более 4 тысяч участников. На параде также были представлены более 80 единиц военной техники.