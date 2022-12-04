Певец Григорий Лепс швырнул микрофон на концерте в Петербурге и ушел со сцены

В финале своего концерта в петербургском “Ледовом дворце” певец и продюсер Григорий Лепс швырнул микрофон об пол сцены и удалился за кулисы.

Как пишет “МК в Питере", на видеозаписи с концерта видно, как Лепс посреди припева своей песни “Самый лучший день” со всей силы бросает микрофон об пол, а затем снимает очки и уходит со сцены. Допевать композицию за певца продолжили зрители. Однако, стоит отметить, что Григорий дважды ударил себя по груди, в знак благодарности публике.

Позже артист в соцсетях объяснил свой поступок. Он написал, что концерт выдался трудным, так как не все шло по плану, да и к тому же сам Лепс неважно себя чувствовал. Певец добавил, что петербуржцы — отличная публика, и пообещал спеть вместе с поклонниками еще раз. Но это произойдёт уже в 2023 году.

Григорий Лепс известен своими хитами "Натали", "Самый лучший день", "Аминь", "Вьюга" и другие.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Григорий Лепс рассказал о том, почему носит очки и не снимается в кино.