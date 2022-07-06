Григорий Лепс рассказал, почему не снимается в кино и носит очки

Популярный певец Григорий Лепс рассказал о том, почему носит очки и не снимается в кино. Об этом сообщает "МК в Питере".

В интервью изданию он рассказал, что его звали в различные сериалы и на небольшие роли в фильмах. Однако он не хочет идти, поскольку не является актером. По его словам, у него нет такого дара и этим стоит заниматься профессионально.

На вопрос о том, почему он носит очки, певец ответил, что по большому счету они для красоты. Однако он отметил, что зрение у него упал - минус полтора. Также у него очень чувствительные к свету глаза, которые слезятся под софитами.

"Мне говорили, мол, выходить на сцену в очках неприлично, и я в принципе с этим согласен", - уточнил он.

При этом он заметил, что не любит, когда его узнают на улице в обычной жизни, поэтому не на работе он их не надевает.