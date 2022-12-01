На Дворцовой площади пройдет мультимедийное шоу в рамках Дней Эрмитажа

В Петербурге в выходные на Дворцовой площади состоятся два масштабных мэппинг-шоу в рамках Дней Эрмитажа.

Как рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в своем Telegram-канале, 3 и 4 декабря в рамках Дней Эрмитажа масштабное мэппинг-шоу на фасаде Главного штаба завершит посвященный юбилею Петра Великого год. В эти дни пройдет мэппинг-шоу “Петр Первый”, а также конкурс современного медиаискусства “Страна СВЕТА”.

Мультимедийный спектакль, посвященный Петру, отобразит самые значимые моменты биографии императора и подчеркнет его роль в истории России. Основу видеоряда составили исторический художественный материал и специально отснятый видеоконтент.

А первый общероссийский конкурс современного медиаискусства “Страна СВЕТА” – это профессиональное творческое состязание художников-видеографов, аниматоров, видео-графиков и специалистов AR/VR технологий. Конкурс реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге подвели предварительные итоги празднования 350-летия Петра.