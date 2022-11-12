В Петербурге подвели предварительные итоги празднования 350-летия Петра. Всего за 2022 год прошло более 200 городских юбилейных мероприятий, а также 20 федеральных.

Подведение итогов проходило совместно с Минкультом в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости. Об этом рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Так, празднование 350-летия первого российского императора было отражено в программе крупнейших городских мероприятий. В их числе День города, Праздник петербургских выпускников «Алые Паруса», День Военно-Морского Флота, Ночь музеев, Международный книжный салон. Праздники и мероприятия посетили более полумиллиона человек. Впереди Северная столица проведет еще несколько событий, связанных с Петром Великим.

Борис Пиотровский отмечает, что ажно донести историю Петра I до всех петербуржцев и гостей города.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, чтопетербуржцы смогут виртуально прогуляться по первому дома русского императора Петра Великого.