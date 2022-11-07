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Отечественный фильм "Сердце Пармы" возглавил прокат в России и СНГ

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Фильм "Сердце Пармы" возглавил прокат в России и СНГ, сумев собрать 105,7 миллионов рублей за прошедшие выходные. Об этом пишет РИА Новости.

В основу кинокартины лег одноименный исторический роман Алексея Иванова, рассказывающий о покорении Великой Перми Москвой.

Второе место по сборам занял российский документальный проект "Петр I: Последний царь и первый император". Фильм собрал 64,8 миллиона рублей. На третей позиции расположилась лента "Либерея: охотники за сокровищами", которая сумела заработать за выходные 63,7 миллиона рублей.

И четвертое место занял мультфильм "Большое путешествие: Специальная доставка", собравший 61,3 миллиона рублей за выходные.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что киностудия “Ленфильм” планирует снять фэнтези-сериал “Витязи” о русских богатырях, доживших до наших дней.

 

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