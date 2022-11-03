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“Ленфильм” снимет фэнтези про русских богатырей

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© Фото: pxhere

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Петербургская киностудия “Ленфильм” планирует снять фэнтези-сериал “Витязи” о русских богатырях, которые дожили до наших дней.

В пресс-службе киностудии уточнили, что данный сериал будет жанровым экспериментом из восьми серии. Проект выиграл грант Института развития интернета.

Авторы сериала ставят перед собой цель напомнить отечественному зрителю, что есть русские супергерои. Проект будет опираться на фольклор и будет представлять из себя сложносочиненную супергероику, рассказали в пресс-службе.

Сейчас идет работа над сценарием. Съемки сериала "Витязи" планируют начать в 2023 году.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что благодаря киностудии "Ленфильм" Петербург может стать главным конкурентом Москвы в сфере кино.

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