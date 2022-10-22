В Минкультуры сообщили об отмене Санкт-Петербургского культурного форума

В 2022 году в Петербурге не состоится международный культурный форум. Об этом сообщили в Министерстве культуры.

Как пишет ТАСС, в Минкультуры отмету форума объяснили тем, что в текущей ситуации в стране, сочли не уместным его проведение.

Форум был не только площадкой для обмена практиками и встречи профессионалов, но и являлся настоящим праздником работников культурной сферы. В Министерстве отметили, что надеются на то, что культурный форум удастся провести в следующем, 2023 году.

Напомним, что Санкт-Петербургский международный культурный форум, который организует правительство РФ совместно с Минкультом и правительством города, признан событием мирового уровня. В нем принимают участие тысячи экспертов из разных областей культуры, представители бизнеса и власти. В 2020 и 2021 годах форум не состоялся из-за пандемии коронавинуса.

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