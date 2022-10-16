В Петербурге началась подготовка к 225-летию Александра Пушкина

В Петербурге началась подготовка к знаменательному событию – 225-летнему юбилею одного из самых известных поэтов России Александра Пушкина. В обсуждении мероприятий приняла участие министр культуры России Ольга Любимова.

Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, Любимова провела встречу с руководителями пушкинских музеев, на котором обсуждались мероприятия к юбилею Пушкина.

Часть программы уже известна. В России пройдет фестиваль “Встречи в России”, также к празднику пройдет реставрация и реэкспозиция мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников. Петербуржцев и гостей города ждет выставка «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт».

Любимова отметила, что на сегодня план включает 57 мероприятий. Список будет пополняться.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что всероссийский музей А. С. Пушкина подготовил к 223-летию поэта масштабную программу. К памятнику в Лицейском саду в полдень возложили цветы. Также состо