Петербург объявлен культурной столицей СНГ в 2023 году

Петербург был объявлен культурной столицей Содружества независимых государств в 2023 году. Данное решение было принято а саммите глав государств СНГ.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в Северной столице располагаются более девяти тысяч объектов культурного наследия. В их числе памятники истории и культуры, имеющие мировое значения. В 1990 году исторический центр Петербурга и относящиеся к нему группы памятников стали первыми в стране объектами, включенными в ЮНЕСКО.

В пресс-службе отметили, что культура, является одной из основ города на ровне с наукой, образованием и промышленностью. В сфере культуры работают свыше 800 организаций: музеи, театры, библиотеки, выставочные и концертные залы.

Также отмечается, что в следующем году статус культурной столицы будет играть особую роль, так как город на Неве будет отмечать свое 320-летние.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Эрмитаж занял первое место в подборке достопримечательностей России.