Петербургский Эрмитаж занял первое место среди наиболее популярных достопримечательностей РФ

Согласно количеству запросов в Сети Интернет, Государственный культурно-исторический и художественный музей в Санкт-Петербурге Эрмитаж занял первое место в подборке достопримечательностей Российской Федерации.

Как пишет Neva.Today, со ссылкой на аналитиков сервиса «Яндекс. Путешествия», в ходе исследования выяснилось, что Эрмитаж находится на первом месте в подборке самых известных и пользующихся популярностью российских достопримечательностей. На втором месте расположился московский Кремль, а тройку лидеров закрывает Большой Петергофский дворец.

Кроме этого, четвертое и пятое места заняли Мамаев курган и Большой Екатерининский дворец. Еще отмечается, что туристы среди достопримечательностей отдают предпочтение Медному всаднику в Санкт-Петербурге, Исаакиевскому собору, Кунсткамере и крейсеру «Аврора».