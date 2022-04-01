В Петербурге провели первую в этом году репетицию Парада Победы

Первая в этом году репетиция Парада Победы прошла в Петербурге 1 апреля. Выход, строевые приемы при передвижении и на месте отработали военнослужащие ЗВО и Северо-Западного округа Росгвардии на Дворцовой площади.

Также они отработали исполнение маршей и государственного гимна РФ. Одновременно с репетицией люди в гражданском растягивали большую георгиевскую ленту, формирую из нее букву Z.

Напомним, что 9 мая состоится 77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В прошлом году в Петребурге в этот день, кроме парада, прошли музыкальные концерты, кинотеатры показывали тематические фильмы, а музеи принимали гостей.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писало о том, что Петербург украсят к 9 Мая за 37 миллионов рублей. На сайте госзакупок опубликованы два тендера на украшение города к празднику: на 20,3 и на 16,7 миллионов рублей.