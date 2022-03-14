Петербург украсят к 9 Мая за 37 миллионов рублей

В Петербурге начинается подготовка к празднованию Дня Победы. На сайте госзакупок опубликованы два тендера на украшение города к празднику: на 20,3 и на 16,7 миллионов рублей.

От подрядчиков требуется подготовить декоративные композиции, флагштоки и стилизованные флаги. Первый контракт предусматривает размещение декора в 15 районах города, второй — в 11 районах.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал об объявленном конкурсе на подготовку к Петербургскому международному экономическому форуму в 2022 году. На эти цели планируется выделить 63 миллиона рублей.