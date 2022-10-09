В “Острове фортов” появился памятник легендарному мореплавателю Литке

В Петербурге установлен памятник мореплавателю, адмиралу и инициатору создания Русского географического общества Федору Литке. Торжественное открытие произошло в музейно-историческом парке “Остров фортов”.

Как сообщает пресс-служба Смольного, в субботу, 8 октября, прошло торжественное открытие памятника Литке. Он посвящен 225-летнему юбилею великого исследователя. Скульптура установлена по инициативе Министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также Российского военно-исторического общества и Русского Географического общества.

Скульптур высотой 4,6 метров полностью отлили из бронзы. Композицию памятника дополняют животные, которых Литке встретил во время своих экспедиций: медведь, тюлень и чайка.

Для тех, кто хочет узнать больше о Литке, рядом установлены таблички с qr-кодами.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что новый памятник Петру Великому появился в Петербурге в часть его 350-летнего юбилея.