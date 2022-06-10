Петербург отметил 350-летие Петра Первого открытием памятника в Лахте

Новый памятник Петру Великому появился в Петербурге. В четверг, 9 июня, возле Лахта-центра открыли памятник императору спасающему моряков. Дата открытия выбрана неслучайно — 9 июня в Петербурге прошли масштабные мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра Великого.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, возвращаясь из поездки в Шлиссельбург, император заметил севший на мель бот с людьми. Петр Первый лично принял участие в спасении матросов. Этот поступок стал для императора роковым — он простудился в холодной воде и впоследствии умер от переохлаждения.

Высота нового памятника составляет семь метров. Прототипом для него стал монумент императору, который открыли на Адмиралтейской набережной 27 июня 1909 года.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что к юбилею императора в городе освятили воссозданную мерную икону.