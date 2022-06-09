Мерную икону Петра I воссоздали и освятили в Петербурге

Церемония освящения и установки воссозданную мерной иконы Петра Великого прошла в Петропавловской крепости по случаю 350-летия со дня рождения императора. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», воссозданную икону поместили на место её исторического прототипа — к захоронению императора в Петропавловской крепости.

Подлинная мерная икона Петра Великого была утрачена в годы Великой Отечественной войны. Воссозданием святого образа занимались сотрудники Государственного музея истории Санкт-Петербурга совместно с Санкт-Петербургской митрополией РПЦ.

Утром 9 июня в Петропавловском соборе прошла церковная служба, посвященная дню рождения Петра Великого.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Северной столице в честь 350-летия со дня рождения Петра Великого появились юбилейные проездные билеты «Подорожник».