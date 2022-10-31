Филипп Киркоров послал задавшую неудобный вопрос петербургскую журналистку

Певец и по совместительству «король российского шоу-бизнеса» Филипп Киркоров снова агрессивно ответил журналистке на вопрос о кражах. Теперь это произошло в Петербурге, в БКЗ «Октябрьский».

После гала-концерта «Звезды с любовью!», посвященного юбилею БКЗ «Октябрьский», к Филиппу Киркорову подошла корреспондентка. Поп-король грубо ее выругал после небольшого и почти мирного диалога, об этом сообщает МК.

Диалог начался спокойно, с вопроса, коллекционирует ли Киркоров какие-то вещи из разных городов. Артист ответил, что пытался собирать, но потом терял интерес и бросал. Однако «поп-король» признался, что из путешествий он привозит меню из ресторанов.

Журналистка спросила: «Тырите?». Сначала Филипп Киркоров не услышал, но когда вопрос она повторила, певец грубо ответил: «Пошла ты в…» (эвфемизм задней части).

Филипп Киркоров известен по песням "Цвет настроения синий", "Снег" и "Раненый".

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Филипп Киркоров хочет тайно поехать на "Евровидение" в Турине.