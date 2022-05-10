Киркоров хочет тайно поехать на "Евровидение" в Турине

Тайно проникнуть на песенный конкурс "Евровидение-2022", проходящий в Турине, собирается певец Филипп Киркоров.

Еще недавно он возмущался "хамским" поведением организаторов конкурса, которые запретили принимать участие России в конкурсе. Но теперь стало известно, что артист не сдержался и собирается поехать в италию, чтобы посетить конкурс.

Сделать это он собирается не как продюсер, как раньше, а как обычный зритель. Как сообщает "МК", в Турине Киркоров собирается встретиться с командой DreamTeam, которая работает в этом году с греческой конкурсанткой в этом году.