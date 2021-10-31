На набережной Черной речки появятся крылатые львы

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Хит выставки «5х5х5» «Чернореченские львы» авторства Антонины Фатхуллиной победили в конкурсе и будут выставлены на набережной Черной речки. По задумке, львы должны охранять не только центр, но и удаленные от исторического центра районы.

«Антонина Фатхуллина тестирует возможность появления современной скульптуры в «городе классики и красоты» и в то же время играет с исторической традицией. В ее версии львы-грифоны – это полупрозрачная, металлическая скульптура, сквозь которую проглядывает сам город», – рассказывает куратор и эксперт команды «Waterfront / Водная линия» Дмитрий Пиликин.

Всего жюри конкурса, призванного оживить набережные многочисленных рек и каналов Петербурга, рассмотрело 50 заявок.