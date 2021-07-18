Фасады Воронцовского дворца на Садовой приказали демонтировать

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры принял решение демонтировать три старинных флигеля Воронцовского дворца на Садовой. Сейчас в здании располагается Третий кассационный суд общей юрисдикции.

Такое решение было принято из-за того, что все они находятся в аварийном состоянии. В заключении акта историко-культурной экспертизы цель демонтажа не уточняется.

Всероссийское общество охраны памятников уже вступилось в защиту, так как пристройки обладают историко-культурной ценностью. Однако, по охрану они не попадают.

Также будет демонтирован интерьер, заменены несущие конструкции и отреставрированы вестибюль и фасады. Стоимость работ составит 200 млн рублей.

Дворец был построен в 1749-1757 годах для канцлера Воронцова. Его архитектором был Бартоломео Растрелли. С 1955 в здании располагалось Суворовское училище, однако переехало в 2017 году.