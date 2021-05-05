Скульптуру «Заяц Арсений» отреставрировали и вернули на ледорез

В Петербурге закончили реставрировать Зайца Арсения. Скульптуру вернули на ее прежнее место у Иоановского моста на ледорез. Восстановительные работы по покраске и почистке завершены накануне. Изваяние вернулись на место 5 мая, в среду. Об этом сообщает пресс-служба «Мостотреста».

Постамент для Зайца также отремонтировали. Кроме того, на Арсения надели георгиевскую ленточку. Символ Победы заметили на лапке зайца.

Напомним, реставрация проводилась после весеннего ледохода. Для обследования деревянных ледорезных кустов привели в «Мостотресте» привели в порядок уже половину конструкций. Мониторинг состояний опор Иоанновского моста ежегодно проводится сотрудниками компании.