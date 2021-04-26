В Петербурге решением суда приостановили деятельность Союза кинематографистов

Дзержинский районный суд Петербурга принял решение приостановить деятельность Союза кинематографистов. Решение принято из-за совершенного правонарушения вначале апреля, когда проходил фестиваль Art Doc Fest. Об этом сообщается в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
«Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Санкт-Петербургскую организацию "Союз кинематографистов России" за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ», - отметили в ведомстве.
Данная статья подразумевает действия (бездействие), повлекшие причинение вреда здоровью человека или смерть человека, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния. Вменяемая статья подразумевает административную ответственность в виде остановки деятельность на срок в 30 дней.